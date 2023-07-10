باتيلي لـ«السايح»: لابد أن تحظى القوانين الانتخابية بموافقة جميع الأطراف الليبية

التقى المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، في طرابلس، عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”:” التقيت اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”.

وأضاف:” اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.

وأكد باتيلي:” أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد ضرورة أن تكون عملياً قابلةً للتطبيق، وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين”.

واستطرد:” قد ناقشنا كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية”.

وبحسب بيان باتيل، فإن السايح أكد استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية”. واختتم باتيل:” شددت على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب”.