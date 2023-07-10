باتيلي يدلي بتصريحات جديدة ويعلن الاتفاق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، الاتفاق مع مفوضية الانتخابات في ليبيا على ضرورة معالجة النقاط الخلافية حول القوانين الانتخابية.

وقال باتيلي، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “التقى في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”، مشيرا إلى الاتفاق على أن “النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.

وشدد باتيلي على ضرورة أن “تكون مشاريع القوانين الانتخابية قابلة للتطبيق وتحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين”.