مُداهمة وكرا مُعدا للرذيلة وضبط من بداخله

تمكن عناصر جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق من ضبط شابين و ثلاثة فتيات في وكر مُعد للرذيلة بأحدى الاستراحات بمنطقة طريق المطار.

وقال الجهاز في بيان له عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن مداهمة المكان جاء بعد تلقيه بلاغا في ساعات متأخرة من الليل بوجود إستراحة بطريق المطار ، تُستعمل في إقامة السهريات و ممارسة الرذيلة ، متسببة إزعاج و إساءة لسكان الحي .

وأكد البيان أن قوة امنية تابعة للجهاز داهمت المكان وعثرت على شابين و ثلاثة فتيات في وضع مخل للآداب كما تبين وجود طفل لدى إحداهن يبلغ من العمر ثمانية أشهر تم إنجابه خارج الإطار الشرعي .

وأشار الجهاز إلى أنه تم التحقيق معهم و اعترفوا بما نُسب إليهم وتم إحالتهم الى النيابة العامة.