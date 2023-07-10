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طرابلس.. تفاصيل صادمة في مداهمة وضبط شباب ونساء بوكر للرذيلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الاثنين عن ضبط شباب ونساء بوكر للممارسات غير الاخلاقية بالاضافة الى وجود طفل لدى إحداهن تم إنجابه خارج الإطار الشرعي .

وبالتفاصيل، أنه إثر تلقي جهاز دعم مديريات الأمن في ساعات متأخرة من الليل ، إخطاراً يفيد بوجود إستراحة بطريق المطار ، تُستعمل في إقامة السهريات و ممارسة الرذيلة ، متسببة إزعاج و إساءة لسكان الحي ، كُلف على الفور قوة لمعاينة المكان .

و بعد مداهمته ، تم العثور على شابين و ثلاثة فتيات في وضع مخل للاداب ، حيث تم ضبطهم ، وبعد التحقيق معهم ، إعترفوا بما نُسب إليهم .

وتبين وجود طفل لدى إحداهن يبلغ من العمر ثمانية أشهر تم إنجابه خارج الإطار الشرعي .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم و تم إحالتهم الى النيابة العامة .

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