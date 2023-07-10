طرابلس.. تفاصيل صادمة في مداهمة وضبط شباب ونساء بوكر للرذيلة

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم الاثنين عن ضبط شباب ونساء بوكر للممارسات غير الاخلاقية بالاضافة الى وجود طفل لدى إحداهن تم إنجابه خارج الإطار الشرعي .

وبالتفاصيل، أنه إثر تلقي جهاز دعم مديريات الأمن في ساعات متأخرة من الليل ، إخطاراً يفيد بوجود إستراحة بطريق المطار ، تُستعمل في إقامة السهريات و ممارسة الرذيلة ، متسببة إزعاج و إساءة لسكان الحي ، كُلف على الفور قوة لمعاينة المكان .

و بعد مداهمته ، تم العثور على شابين و ثلاثة فتيات في وضع مخل للاداب ، حيث تم ضبطهم ، وبعد التحقيق معهم ، إعترفوا بما نُسب إليهم .

وتبين وجود طفل لدى إحداهن يبلغ من العمر ثمانية أشهر تم إنجابه خارج الإطار الشرعي .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيالهم و تم إحالتهم الى النيابة العامة .