كمين محكم يطيح بمتهم عقب سرقة محل لبيع زيوت السيارات

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين بتمكن “مركز شرطة بوعطني” من ضبط شخص قام بالدخول لمحل لبيع زيوت السيارات وقام بسرقة مبلغ مالي من خزنة المحل مُستغلاً انشغال مالك المحل في تغيير الزيوت .

إستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة بوعطني مفادها قيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالي وقدره 1000 دينار من خزنة المحل الخاص به اثناء انشغاله بتغيير زيوت السيارات .

وأضاف ايضاً ان أكثر من مواطن قاموا بشراء الزيوت في نفس وقت اختفاء المبلغ المالي الذي احتفظ به لدفع ايجار المحل .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد معتز زقلام تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بإمرة ملازم اول عيد الحبوني للتحري وجمع المعلومات .

وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية الفاعل وتحديد محل سكنه بمنطقة بوعطني وتم إعداد كمين محكم له وضبطه وبحوزته المبلغ المالي وغاز بريموس وكمبراسوري هواء وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى ع.ع.ب من مواليد 1970 وإعترف بسرقة المبلغ المالي وسرقة غاز بريموس وكمبراسوري هواء من محل آخر لبيع المواد المنزلية ..

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة…