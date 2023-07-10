بنغازي .. القبض على شخص بسرقة منزل بمافيها لحوم العيد بالثلاجة

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين عن تمكن “مركز شرطة الصابري” من القبض على شخص قام بسرقة محتويات منزل بمنطقة اللثامة بمافيها لحوم العيد المتواجدة بالثلاجة.

وإستجابةً لشكوى مواطن تقدم بها إلى مركز شرطة الصابري مفادها سرقة محتويات منزله وهي عبارة عن غاز طهي مروحة وهاتف محمول ومبلغ 600 دينار وأفاد بأن لديه شك بأحد الأشخاص من جيرانه .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة بمنطقة اللثامة .

وأسفرت جهود التحريات لتحديد هوية الفاعل وهو نفس الشخص الذي أفاد المواطن بأن لديه شكوك حوله وتم تحديد مكانه كونه من ذوي السوابق وسبق ان سُجن في قضايا سابقة وقضى مدته عقوبته بالسجن وخرج منذ اسبوعين فقط ، وتم إعداد كمين محكم له وضبطه .

وبالإستدلال معه تبين انه يُدعى م.ر.ع من مواليد 1997 وإعترف بما نُسب إليه وأُحيل إلى النيابة العامة….