النائب العام: إدانة سبعة وثلاثين متهماً انخرطوا في عصابة لإخراج مهاجرين غير شرعيين عبر البحر

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أكد مكتب النائب العام أن محكمة استئناف البيضاء تقضي بإدانة متهمين بفعل الانخراط في عصابة إجرامية رامت إخراج مهاجرين غير شرعيين من البلاد عبر البحر؛ فترتب عن ذلك هلاك أحد عشر مهاجراً.

واضاف مكتب النائب العام أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام ثمانية وثلاثين متهماً إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من المتوسط على متن قارب متهالك ؛ مما تسبب في غرقه؛ ووفاة من كان على متنه.

وأفاد المكتب أنه بفراغ محكمة جنايات البيضاء من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة سبعة وثلاثين متهماً؛ منهم خمسة محكومين بالسجن المؤبد؛ وتسعة محكومين بعقوبة السجن لمدة خمس عشرة سنة ؛ وحبس بقية المحكومين لمدة سنة واحدة.