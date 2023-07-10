يترأسها العميد ركن خالد حفتر.. إنشاء “رئاسة أركان الوحدة الأمنية” – نص القرار

اصدر القائد العام لقوات القيادة العامة بالجيش الوطني الليبي المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر القرار رقم 220 لسنة 2023 بشأن انشاء رئاسة اركان الوحدات الأمنية.

وجاء في نص القرار، “تنشأ بالقوات المسلحة العربية الليبية رئاسة تسمى “رئاسة أركان الوحدات الأمنية” وتكون تبعيتها للقيادة العامة”.

وبحسب القرار تضم الوحدات التالية إلى رئاسة أركان الوحدات الأمنية “اللواء 106 مجحفل واللواء خالد بن الوليد”.

ووفقا للقرار يعين “العميد ركن/ خالد خليفة أبوالقاسم حفتر أمراً لها”، مؤكداً أن على هيئة العمليات اعداد الهيكل التنظيمي لها”.