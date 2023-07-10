البركي: من يسيطر على بيت مال الليبيين لن يدخر جهدا في تعميق الأزمة في غياب شفافية الإنفاق

ليبيا – قال المرشح الرئاسي عبد الرحيم البركي وكيل وزارة التعليم في حكومة عبد الله الثني، إن من يسيطر على بيت مال الليبيين لن يدخر جهدًا في تعميق الأزمة في غياب شفافية الإنفاق.

البركي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، قال:” لا توهمونا بأن إجراء الانتخابات يكمن فقط في تشكيل حكومة جديدة ،فلا الإطار القانوني جاهز في شكله النهائي، ولا الضمانات الأمنية لقبول نتائج التصويت متوفرة،ولا حتى ثقافة تصالح المنتصر مع خصمه ممكنة،ومن يسيطر على بيت مال الليبيين لن يدخر جهدا في تعميق الأزمة في غياب شفافية الإنفاق”.