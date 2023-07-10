باتيلي يتفق مع السايح على معالجة النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية

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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الإثنين، انه اتفق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح على معالجة النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”التقيت اليوم في طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات”.

واضاف المبعوث الأممي :”اتفقنا على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة”.

وتابع باتيلي :”أكدت للسايح استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، وشددت على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معًا لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب”.