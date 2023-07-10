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عقيلة يناقش مع سفير فرنسا ما توصلت إليه لجنة 6+6 بشأن قوانين الانتخابات

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي اليوم الإثنين، سفير جمهورية فرنسا لدى ليبيا “مصطفى مهراج”.

وبحسب عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فإن اللقاء، تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف بليحق، أن اللقاء ناقش ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية ( 6+6 )، وتشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي.

 

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صحيفة الساعة 24

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