شاهد.. مجلس النواب يعمم آلية لإختيار تشكيل الحكومة الجديدة

أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين مذكرة داخلية بشأن آلية تشكيل الحكومة الموحدة (القديمة) وآلية تشكيل الحكومة الموحدة ( الجديدة ) ،وذلك بتعميمها على السادة أعضاء مجلس النواب .

نص المذكرة:

الية تشكيل الحكومة الموحدة (القديمة):

1-تعتمد خارطة الطريق من المجلسين بنفس تاريخ إصدار القوانين

2-يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة عشرون يوماً من تاريخ اعتماد الخارطة

3-يشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية (15) خمسة عشر عضوا من مجلس النواب. ,(10) عشرة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة غير متكررة ودون أن تزيد التزكيات عن هذا العدد لأي مترشح

4-تقدم طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق والتزكيات المطلوبة للجنة مشكلة من مراقبي ومقرري المجلسين.

ويتم التأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة لاعتمادها وإعلان أسماء قائمة المترشحين

5-خلال أسبوع من إعلان القائمة يعقد مجلس الدولة جلسة علنية ومنقولة عبر وسائل الإعلام، ويتم بطريقة الاقتراع السري التصويت على قائمة المترشحين وحصر الأصوات المتحصل عليها كل مترشح.

6- تحال نتيجة التصويت من رئاسة مجلس الدولة إلى مجلس النواب وذلك خلال (48) ساعة من تاريخ التصويت.

7-خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام نتيجة تصويت مجلس الدولة يتولى مجلس النواب عقد جلسة تكون

منقولة عبر وسائل الإعلام تخصص للتصويت على اختيار رئيسا للحكومة.

8-يكون فائزا المترشح المتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين

9-يتولى رئيس الحكومة تقديم تشكيلته الوزارية وبرنامج عمله لتبل ثقة مجلس النواب وذلك خلال (20) عشرون يوماً من تاريخ تكليفه.

ألية تشكيل الحكومة الموحدة: (الجديدة) مع ضم ثلاثة نقاط وهي (7,6.5) في نقطة واحدة (5):

1-تعتمد خارطة الطريق من المجلسين ينفس تاريخ إصدار القوانين

2-يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد الخارطة.

3-بالإضافة إلى الشروط الواردة بالتعديل الدستوري يشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية (15) خمسة عشرة عضواً من مجلس النواب و (12) عشرة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة غير متكررة ودون أن تزيد التزكيات عن هذا العدد لأي مترشح

4-تقدم طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق والتزكيات المطلوبة للجنة مشكلة من مراقبي ومقرري المجلسين ويتم التأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة لاعتمادها وإعلان أسماء قائمة المترشحين

خلال أسبوع من إعلان القائمة يعقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية كل على حدا ومنقولة عبر وسائل الإعلام، ويتم بطريقة الاقتراع السري التصويت على قائمة المترشحين وحصر الأصوات المتحصل عليها كل مترشح.

5-يكون فائزا المترشح المتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين رئيساً للحكومة وتعتبر الحكومة قد تحصلت على الثقة بمجرد اختيار الرئيس، وعليه تقديم تشكيلته الوزارية وبرنامج عمله لمجلس النواب وذلك خلال (20) عشرون يوما من تاريخ تكليفه لاعتماد البرنامج البرنامج