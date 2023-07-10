حماد: أتوجه بجزيل الشكر والعرفان للقضاء النزيه الذي تصدى لإهدار إيرادات النفط

وجه أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه، معرباً عن احترم سيادته واستقلاله.

جاء ذلك بعد الأمر القضائي، الذي أصدرته محكمة إجدابيا الابتدائية، بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط لوقف أعمال الاعتداء المادي.

وقال حماد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه ونحترم سيادته واستقلاله الذي أثبت اليوم أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من وطننا وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل اللبيبين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني”.

وأضاف حماد:” أسجل وافر تقديري واحترامي لكل اعضاء الهيئات القضائية على كل مجهوداتهم في سبيل الوقوف مع المواطن والوطن في كل المحطات على مر التاريخ”.

وتابع:” نعلم أن الأمانة التي على عاتقكم اليوم كبيرة، ونسأل الله لكم التوفيق في حفظها وصونها وأن تكونوا على قدر الثقة”.

واستطرد:” أبارك ختامًا لشعبنا العظيم انتصار إرادته والحكم لصالح حماية موارده وأمواله من النهب الممنهج ووضعها في أيادي السلطة القضائية حتى الاتفاق على آلية إنفاق يختارها ويتفق عليها الشعب وحده صاحب الحق الأصيل في ثرواته وأمواله”.