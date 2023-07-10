رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية: استئناف الرحلات مع ليبيا “تطور إيجابي”

اعتبر رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية، “نيكولا كوليكي” اليوم الاثنين، أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيطاليا وليبيا على المدى القصير، والتي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة ” تطورا إيجابيا للغاية لزيادة التواصل بين شركات البلدين.

وأضاف ” كوليكي ” في تصريحات صحفية، إن استئناف الرحلات سيكون ذا أهمية أساسية لأنه لن يكون مجرد تقارب مادي حقيقي بين البلدين، ولكن أيضًا تطور مهم جدًا لإنشاء شبكة من رواد الأعمال الليبيين والإيطاليين الصغار والمتوسطة الحجم.

وتابع ” كوليكي ” من وجهة نظر اقتصادية، يمكن أن يكون الطريق بين إيطاليا وليبيا مربحًا للغاية، نظرًا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة إلى أوروبا والتي تمر حاليًا عبر تونس واسطنبول ومؤخراً مالطا ” .

لافتا إلى أنه ومن خلال مهمته الأخيرة إلى ليبيا، التقى بأكثر من شركة طيران، مالطية وليبية، وجميعهم مهتمون جدًا بتشغيل هذه الرحلة. مؤكدا أنه على ثقة من أن هذه المبادرة لن تكون إلا نجاحًا تجاريًا كبيرًا .