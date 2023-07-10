بعد توقف لأكثر من 14 عاما.. “القيب” يعلن استئناف طباعة الكتاب الجامعي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة المؤقتة عمران القيب، استئناف طباعة الكتاب الأكاديمي الجامعي والرسائل والأطروحات والأبحاث والمجلات العلمية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا الاستئناف يأتي من خلال طباعة 70 مخطوطة، كمرحلة أولى، ويكون من إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، جانب من توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع دار الشعب بمصراتة، وتخصيص ميزانية، لطباعة الكتاب الجامعي والأكاديمي كمرحلة أولى، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي والأكاديمية الليبية، ونخبة من الكتاب في مجال البحث العلمي.