وفاة حاج ليبي وزوجته في حادث سير أليـم عقب عودتهم الى ليبيا

توفي الحاج عبدالعزيز صالح الفقيه وزوجتهِ الحاجة ريّا السنوسي الفقيه إثر حادث سير أليـم في الطريق المؤدية إلى مدينة زلة.

ووقع الحادث بعد أدائهم فريضة الحج والرجوع إلى البلاد في طريق العودة إلى مدينة زلة – الجفرة.

وفي السياق، قال عضو اللجنة الإعلامية بالبعثة الليبية للحج حاتم محارب أن عدد الحجاج الذين غادروا مكة، 60 مجموعة، وعدد الرحلات 7 رحلات، من ضمنهم رحلة اليوم عبر مطارات ليبيا المختلفة.

وأشار محارب الى أن على متن كل رحلة 250 حاجا، والعدد المفترض أن يكون في المدينة بشكل مستمر 2200 حاج موزعين على 4 فنادق، بواقع 3 رحلات يومية، يغادر منهم 750 حاجا يوميا للعودة إلى البلاد.

ولفت محارب الى ان الأوضاع الصحية للحجاج تعدّ جيدة، فالحجاج الذين يحتاجون إلى غسل كلى ينقلون يوميا للمراكز القريبة من مناطقهم.

وقال محارب :” لدينا حالة فقدان واحدة، هي الحاجة “برنية”، ولا معلومات عنها حتى الآن على الرغم من التواصل والجهود المستمرة للعثور عليها من الجانب السعودي”.

وأوضح محارب ان الرحلة الأخيرة للحجاج، ستصل ما لم يطرأ تأخير، إلى ليبيا في 18 يوليو الجاري، ويبقي عدد من أعضاء البعثة للعمل وإقفال ملف هذا الموسم.