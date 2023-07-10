عبد المنعم العرفي يوضح تفاصيل جلسة مجلس النواب غدًا

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه تم الاتفاق على إلغاء القرارات التي صدرت عن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة في الجلسة التي عُقدت قبل العيد بشكل غير قانوني.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية الى أن ما نتج عن تلك الجلسة من قرارات يُعدّ باطلا وسيتمّ سحبها.

وقال عضو مجلس النواب أن الجلسة المقرّرة يوم غد الثلاثاء ستشهد التصويت على القرارات التي صدرت في الجلسة التي ترأسها النائب الثاني قبل العيد.

وأضاف العرفي الى أنه سيتمّ النظر في بعض المواد بقوانين لجنة 6+6 بينها مواد قانون انتخاب الرئيس متمثلة في إلغاء الجولة الثانية في حال حصول المرشّح على 50+1 من الأصوات.