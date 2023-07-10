محكمة ليبية تصدر احكام صارمة على تنظيم عصابي تسبب بمصرع 11 شخصًا

قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانة متهمين بفعل انخراط في عصابة إجرامية رامت إخراج مهاجرين غير شرعيين من البلاد عبر البحر، مما ترتب عن ذلك هلاك أحد عشر مهاجراً.

ورفعت النيابة العامة إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 38 متهماً إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من المتوسط على متن قارب متهالك مما تسبب في غرقه ووفاة من كان على متنه.

بفراغ محكمة جنايات البيضاء من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة سبعة وثلاثين متهماً منهم خمسة محكومين بالسجن المؤبد وتسعة محكومين بعقوبة السجن لمدة 15 سنة وحبس بقية المحكومين لمدة سنة واحدة.