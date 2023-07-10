عضو بمجلس النواب يدلي بتصريحات مثيرة حول سبب تعطيل جلسة البرلمان

قال عضو بمجلس النواب أن حالة الهرج والمرج الذي حدثت في جلسة البرلمان امس الاثنين، أثناء كلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كانت بتعليمات من بلقاسم حفتر لأعضاء النواب الموالون له، وللنائب الثاني لرئيس البرلمان مصباح دومة .

وتداولت وسائل إعلام محلية عراكاً وجدالاً بين أعضاء البرلمان حول قانونية الجلسة الماضية أدى إلى إيقاف البث وتعليق الجلسة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن بعض النواب رفضوا استكمال عقيلة صالح في قراءة رسالة النواب الذين قاطعوا جلسة، بسبب اعتراضهم على القرارات الصادرة في جلسة 26 حزيران/يونيو الماضي، والتي كانت برئاسة النائب الثاني مصباح دومة.

وقال عضو بمجلس النواب في تصريحات صحفية رفض ذكر اسمه خوفًا على حياته أن النائب الثاني مصباح دومة أصبح كقوة الأمر الواقع في مجلس النواب، مُستمدًا قوته من الدعم اللا محدود له من قبل بلقاسم حفتر.

وأضاف البرلماني، أن أحداث اليوم هدفها تعطيل مسار لجنة “6+6” للقوانين الانتخابية ومن ثم تعطيل إجراء الانتخابات.

وأشار البرلماني في تصريحات صحفية رفض ذكر اسمه خوفًا على حياته أن ابناء حفتر مُسيطرون على الوضع في شرق البلاد، ومجلس النواب واقع تحت سيطرتهم المطلقة، ولا يريدون إجراء الانتخابات بعد تيقنهم من ضعف حظوظ والدهم في الفوز بها.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى تخصيص جلسة المجلس الإثنين لمناقشة ملف مخرجات لجنة 6+6 وملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وتوقع في تصريح صحافي، أن يتم الإعلان عن خارطة الطريق الجديدة خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أنهم سيحاولون إقامة أكبر قدر من التوافقات بين كل الأطراف؛ تجنباً لفشل تشكيل الحكومة، وفق قوله.

وتابع: “سيتقدم للترشح لرئاسة الحكومة الجديدة من جميع أنحاء ليبيا، ومن يمتلك القدرة والكفاءة ورؤية لبناء دولة حقيقة وإنجاز المهام في الوقت المحدد، سنقف معه”.