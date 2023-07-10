‘البحوث الجنائية’ يستأنف برنامج التدريب حول مكافحة الجرائم المالية

انطلقت يوم الاحد المرحلة الثانية من التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية التي ينظمها مركز البحوث الجنائية والتدريب ويقدمها الخبير الأردني طلال ناجي ابو الحسن الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وتستمر الحلقة التدريبية لمدة 12 يوماً بواقع 50 ساعة ويتعرف المتدربون من خلالها على أساسيات التحليل المالي وتقييم الأداء واكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لكشف طرق التهرب الضريبي والغش والاحتيال والفساد والرشوة وآليات مكافحتها من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية بالإضافة إلى دراسة طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد هذه الجرائم وأركانها ومراحلها وأساليب ارتكابها عبر الوسائل الإلكترونية والسوق السوداء والعملات الافتراضية وكيفية التنقيب عنها والتحقيق فيها واسترداد أصولها عبر آليات حديثة ضامنة لتحصيل هذه النتائج.

وشارك في الدورة 20 عضو نيابة في هذا البرنامج التدريبي منذ انطلاقه، من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية ونيابات جرائم الفساد الجزئية.