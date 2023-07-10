أبرز ماجاء في الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول الخليج العربي بشأن ليبيا

رحب البيان الختامي للاجتماع المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و روسيا بتوافق لجنة 6+6 بشأن القوانين الانتخابية.

بحثت الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك.

وقال البيان: “يجب الحفاظ على مصالح الليبيين وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية”.

ودعا البيان الختامي للاجتماع المشترك، لخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن .

وأكد البيان الختامي على دعم جهود باثيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة.