ماما سليمان: لا جدوى من اعتماد خارطة طريق من مجلس الدولة طالما البرلمان متأخر

قال عضو لجنة (6+6) عن مجلس الدولة الاستشاري “ماما سليمان” أنه، لا جدوى من اعتماد خارطة طريق من مجلس الدولة، طالما مجلس النواب متأخر في اتخاذ القرارات المطلوبة.

وأضاف “سليمان” في تصريحات صحفية قائلا: نظرا للظروف التي يمر بها مجلس النواب، اقترح أن يصدر المجلس الرئاسي القوانين المنبثقة عن اتفاق اللجنة المشتركة (6+6) وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات العملية الانتخابية.

ورأى أنه على البعثة الأممية أن تُيسّر لقاء يجمع الأطراف السياسية للتوافق على خارطة طريق للانتخابات وفق مخرجات لجنة (6+6).