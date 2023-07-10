طرابلس.. تفاصيل مثيرة في ضبط فتاة عقب هروبها الى مصراتة

أفادت مديرية أمن طرابلس، امس الاثنين بضبط فتاة هربت الى مصراتة وأقامت مع شخص تعرفت عليه بمنصات التواصل الاجتماعي .

وبالتفاصيل وفقًا لمديرية أمن طرابلس، تلقى مركز شرطة غوط شعال بلاغا مفاده فقدان فتاة من ذويها ليتضح انها قامت بالهروب و الذهاب لمدينة صبراتة و بقت مع شخص تعرفت عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي عدة أيام و من بعدها ذهبت و اقامت مع صديقة لها .

وبإحالة الفتاة بعد القبض عليها لمكتب البحث الجنائي اعترفت بانها سبق و ان سجلت لها واقعة تشرد خلال العام الماضي .

واتخذت ضدها الإجراءات القانونية.