باتيلي: على الأطراف الليبية استخلاص العبر من أخطاء العامين الماضيين

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه أبلغ مجلس الأمن بتكثيف اتصالاته خلال الأسابيع المقبلة بالمؤسسات الليبية الرئيسية بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية تمهيداً للمفاوضات بشأن النقاط الخلافية في البلاد.

ودعا باتيلي مجلسي النواب والدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة (6+6) على نحو يجعلهما قابلين للتطبيق.

وأضاف إنه يعول على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة لإيجاد الحلول الوسط اللازمة لتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.

وأكد أنه يتحتم على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين الماضيين

ودعا الأطراف الليبية إلى النأي عن أي تصرّف بما في ذلك القرارات الأحادية أو التي تفتقر إلى الشمول الذي من شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.