خلال لقائه رئيس المفوضية.. “باتيلي” يدعو الأطراف المحلية إلى ضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية

أكد المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي”، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الليبيين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح”، حيث بحث الجانبان آخر التطورات في التحضير للانتخابات.

واتفق باتيلي والسايح على ضرورة معالجة النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية من خلال مقاربة بناءة وشاملة، بحسب ما نشرته البعثة الأممية.

وفي هذا السياق، ذكر باتيلي أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملياً قابلةً للتطبيق وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين.

وشدد باتيلي على أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية، مؤكدا استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

