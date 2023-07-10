“المنقوش” تناقش مع نظيرها المالطي العلاقات الثنائية بين البلدين

الوطن/متابعات
ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش اليوم مع وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج إجراءات حكومتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا و مالطا، في مختلف المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع المحلية بليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار تحقيقًا لتطلعات الشعب، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعزيز التعاون المثمر والإرتقاء به إلى مستويات أشمل خدمةً لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.
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