“المنقوش” تناقش مع نظيرها المالطي العلاقات الثنائية بين البلدين

الوطن/متابعات

ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش اليوم مع وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج إجراءات حكومتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا و مالطا، في مختلف المجالات.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع المحلية بليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار تحقيقًا لتطلعات الشعب، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.