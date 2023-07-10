باتيلي: لابد أن يعمل الفرقاء الليبيين معًا لإيجاد الحلول لأزمتهم

التقى عبدالله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، السفيرين الإيطالي جيانلوكا ألبريني والألماني السيد مايكل أونماخت.

وقال باتيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” التقيت في وقت سابق اليوم بالسفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، وناقشت معه دعم إيطاليا المستمر لليبيا”.

وأضاف باتيلي:” جدد ألبريني التأكيد على دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن”.

وتابع:” كما التقيت بالسفير الألماني مايكل أونماخت وناقشت معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورةَ تجنب أي خطوات أحادية الجانب”.

وشدد على ضرورة أن يعمل الفرقاء الليبيين معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.

واستطرد باتيلي:” اتفقت مع السفيرين على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات”.

وأكد باتيلي، أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها.