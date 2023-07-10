القيب يُعلن استئناف طباعة الكتاب الجامعي والأطروحات العلمية

العنوان-طرابلس

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة، عمران القيب، استئناف طباعة الكتاب الأكاديمي الجامعي والرسائل والأطروحات والأبحاث والمجلات العلمية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا.

وأوضح القيب في مؤتمر صحفي، الإثنين، أن هذا الاستئناف يأتي من خلال طباعة 70 مخطوطة، كمرحلة أولى، ويكون من إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

ونشرت الوزارة جانب من توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع دار الشعب بمصراتة، وتخصيص ميزانية، لطباعة الكتاب الجامعي والأكاديمي كمرحلة أولى، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي والأكاديمية الليبية، ونخبة من الكتاب في مجال البحث العلمي.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أسندت في 28 مايو الماضي طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل لـ24 شركة وطنية استوفت مستنداتها لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024، وذلك بعد إخفاق عدد من الشركات الأجنبية التي جرت الترسية عليها خلال العام الدراسي الماضي في تسليم بعض المقررات.