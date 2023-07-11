باتيلي: مشروعي قانوني الانتخابات في صيغتهما الحالية لن يمكنا من إجراء انتخابات ناجحة

الوطن| رصد

‏أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، تواصله خلال الأشهر القليلة الماضية مع كافة القيادات الليبية،السياسية والأمنية، ومع المؤسسات ذات الصلة؛ لمناقشة كيفية إطلاق مسار يفضي إلى انتخابات ناجحة وشاملة وذات مصداقية في أقربفرصة ممكنة، وفي ظل بيئة آمنة وعلى أساس تكافؤ الفرص“.

وأشار باتيلي في بيانٍ اصدره بشأن تيسير عملية سياسية شاملة، إلى أن البعثة الأممية خصصت فريقًا يضم خبراء في الانتخاباتوالدستور والمساواة بين الجنسين بغية تقديم المساعدة الفنية للجنة 6+6 أثناء إعداد اللجنة لمشروعي قانوني الانتخابات.

ورغم اشادت البعثة بجهود لجنة 6+6 باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، إلا أنها تجدد التأكيد على أن مشروعي قانوني الانتخابات فيصيغتهما الحالية لن يمكّنا من إجراء انتخابات ناجحة.

وعليه، حث المبعوث الأممي على تعاون جميع المؤسسات الليبية ذات الصلة والأطراف الفاعلة في عملنا معاً لإيجاد الحلول الوسط اللازمةلتسوية النقاط المختلف عليها سياسياً والتوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لانتخابات ناجحة.

كما دعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في معالجة الثغرات القانونية وأوجهالقصور الفنية التي تم تحديدها وإجراء التعديلات الفنية اللازمة على مشروعي القانونين اللذين أعدّتهما لجنة 6+6 على نحو يجعهما قابلينللتطبيق.

مؤكدًا أن على الأطراف الليبية كافة استخلاص العبَر من الأخطاء والعثرات التي وقعت في العامين 2021 و2022 والنأي على أي تصرّفمن شأنه أن يعمق الأزمة أو يصرف الانتباه عن هدفنا المشترك المتمثل في التمكين من إجراء انتخابات ناجحة تلبي تطلعات الشعب الليبي.