المنقوش: ناقشتُ مع نظيري المالطي تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا

اجتمعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورج الذي يزور ليبيا.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة إجراءات حكومتي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين ليبيا ومالطا، في مختلف المجالات.

أكد الجانبان، التزامهما تعزيز التعاون المثمر والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمةً لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.

كما ناقش اللقاء، تطورات الأوضاع المحلية بليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا، تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.