رئيس جمرك مطار مصراتة: ضبطنا كمية من أجهزة تعدين العملات الرقمية

الوطن| رصد

أكد رئيس مركز جمرك مطار مصراتة الدولي العقيد فتحي مخلوف أن المركز تمكن من ضبط كمية كبيرة من أجهزة تعدين العملات الرقمية المهربة والمحظورة بقرار وزير اقتصاد المنتهية محمد الحويج والتي كانت على متن إحدى الرحلات الجوية القادمة إلى المطار.

وقال مخلوف في تصريحٍ له،” إن هذه العملية تأتي في إطار حرص مركز جمرك مطار مصراتة الدولي على متابعة وتأمين المنفذ الجوي وذلك لمنع وصول أي مواد محظورة“.

مشيرًا إلى أن هذه العملية تمت بالتنسيق المباشر مع قوة العمليات المشتركة ومديرية أمن مطار مصراتة الدولي، وأن المضبوطات تم التحفظ عليها من أجل إتمام بقية الإجراءات القانونية مع مكتب المحامي العام بالنيابة العامة مصراتة.