| تأجيل جلسة “النواب” إلى الغد بعد مشادات كلامية

|

2023/07/10 على الساعة 20:32

: أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة المجلس إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك إثر الجدل والمشادات الكلامية التي جدت اليوم.

وفي وقت سابق، تم إيقاف البث المباشر للجلسة، بعد دقائق من انطلاقها بسبب مشادات كلامية حول شرعية آخر جلسة للمجلس والتي ترأسها النائب الثاني لعقيلة صالح، مصباح دومة.

وأفاد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في بداية الجلسة، أن “بعض النواب اعترضوا على جلسة يوم 26 يونيو”، وأنه “قد قاد هذا الاعتراض”، مضيفا أن “دومة قال إن ما يراه المجلس هو الصحيح”.

وتابع صالح أن “رسالة النواب تشير إلى أن هذه الجلسة ستساهم في إفشال عمل المجلس وخرق وحدة صفه، وتخرق قواعد العمل البرلماني ونظامه الداخلي”.

وأشار صالح إلى أن “أعضاء المجلس الذين وقعوا على الرسالة أفادوا بأنهم سيقاطعون جلسات المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وإلغاء ما جاء بجلسة 26 يونيو وما ترتب عليه، وتطبيق اللائحة الداخلية بشأن مواعيد عقد الجلسات”، حسب تعبيره.