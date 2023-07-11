“باتيلي” يبحث مع “السايح” آخر تطورات التحضير للانتخابات الليبية

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة آخر التطورات في التحضير للانتخابات.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه اتفق مع السايح، على أن النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة.

وأشار باتيلي، إلى أن موقف الأمم المتحدة من مشاريع القوانين الانتخابية يؤكد على ضرورة أن تكون عملياً قابلة للتطبيق وأن تحظى بموافقة جميع الأطراف الفاعلين.

ولفت باتيلي، إلى أنه ناقش مع السايح، كذلك أهمية إشراك جميع المؤسسات المعنية لضمان نزاهة العملية السياسية.

أكدت باتيلي، للسايح استمرار دعم الأمم المتحدة الفني للمفوضية، مشدداً على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف معاً لضمان إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية في ليبيا تعكس إرادة الشعب.

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