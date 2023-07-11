مؤسسة النفط تسلم شحنة جديدة من أدوية علاج مرضى الأورام لجهاز الإمداد الطبي

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سلمت المؤسسة الوطنية للنفط وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة منتهية الولاية تم اليوم الاثنين، شحنة من أدوية علاج مرضى الأورام لصالح جهاز الإمداد الطبي طرابلس.

وحضر إجراءات التسليم والاستلام مندوبين عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط ومنظمة الصحة العالمية وجهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة.

علماً أن هذه الشحنة هي الدفعة الثامنة من الأدوية التي سلمتها المؤسسة الوطنية للنفط لمرضى الأورام شملت مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي في إطار تنفيذ برامج التنمية المستدامة ودعمًا لقطاع الصحة.