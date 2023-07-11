امغيب: البعثة الأممية يسيرها “نورلاند” وتتحمل مسؤولية تعطل إجراء الانتخابات

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن الليبين قد تورطوا في الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب البعثة الأممية.

موضحًا،” إن تعطل إجراء الانتخابات وكل الكوارث التي حلت بالوطن تتحمل مسؤوليتها البعثة الأممية، فالسفير الأمريكي ريتشارد نورلاندهو من يسيرها ويعلن عما تنوي فعله أو التخطيط له قبلها“.

“وإن هذه البعثة التي لم تتدخل في شؤون دولة إلا وأفسدتها وجعلت أعزة أهلها أذلة، كما رحبت بقرار المجلس الرئاسي بمباركة أمريكيةبريطانية“.

كما أكد امغيب أن قرار المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية لن يكون فيه أيمصلحة لا على مستوى الوطن ولا الأقاليم.

مضيفًا،“القرار ذكر أعضاء اللجنة بأسمائهم وليس بصفاتهم، وهذه كارثة جديدة يبدو أنهم لم ينتبهوا لها إن كانوا قد انتبهوا أصلاً لجزئيةأن القرار يسحب كل الصلاحيات من النواب“.