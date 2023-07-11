استئناف برنامج التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية

الوطن/متابعات

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب المرحلة الثانية من التدريب المهني المتعلق بمكافحة الجرائم المالية التي و يقدمها الخبير الأردني طلال ناجي ابو الحسن الاختصاصي المعتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

وشارك في هذا البرنامج التدريبي 20 عضو نيابة من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنيابات الابتدائية ونيابات جرائم الفساد الجزئية ويستمر لمدة 12 يوماً بواقع 50 ساعة

ومن خلال هذا البرنامج يتعرف المتدربون على أساسيات التحليل المالي وتقييم الأداء واكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لكشف طرق التهرب الضريبي والغش والاحتيال والفساد والرشوة

ويتطرق البرنامج إلى كيفية محاربة كافة اشكال الفساد من خلال التشريعات الوطنية والمبادرات الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية بالإضافة إلى دراسة طرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتحديد هذه الجرائم وأركانها ومراحلها وأساليب ارتكابها عبر الوسائل الإلكترونية والسوق السوداء والعملات الافتراضية وكيفية التنقيب عنها والتحقيق فيها واسترداد أصولها عبر آليات حديثة ضامنة لتحصيل هذه النتائج.