مركز البحوث الجنائية ينظم دورة تدريبة لأعضاء من النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني

الوطن|رصد

نظم مركز البحوث الجنائية والتدريب اليوم الاثنين بمقر المركز، دورة تدريبية لأعضاءٍ من النيابة العامة في مجال الأمن السيبراني ومكافحةالجرائم الإلكترونية في سياق الهجرة.

وجاءت الدورة بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وبتمويلٍ من الاتحاد الأوربي والكونفدرالية السويسرية.

وقد تضمنت الدورة التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام مشاركة 20 عضو نيابة من مكتب النائب العام ومكاتب المحامين العامين والنياباتالابتدائية ونيابات جرائم الفساد الجزئية.

حيث يتلقى المتدربون من خلالها أسس الأمن السيبراني والجريمة السيبرانية وكيفية حماية هياكل المعلومات وسبل التعامل مع التهديداتالمختلفة، بالإضافة إلى دراسة العملة الافتراضية وتوظيفها في جرائم غسل الأموال المرتبط بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وكذلك تسليطالضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.