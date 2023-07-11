باثيلي يطالب بإجراء تعديلات على مشروعي قانوني الانتخابات الصادران عن لجنة 6+6

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اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، الإثنين، إن مشروعي قانوني الانتخابات الصادران عن لجنة 6+6 في صيغتهما الحالية لن يمكّن من إجراء انتخابات ناجحة.

وقال باثيلي، في بيان، إنّه ثمة حاجة إلى مزيد من العمل لجعل مشروعي قانوني الانتخابات قابلين للتطبيق عبر معالجة الثغرات القانونية وأوجه القصور الفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأضاف ياثيلي، إنّه يتعين كذلك على المؤسسات والأطراف الرئيسية الليبية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة بشأن أبرز النقاط المختلف عليها سياسيًا والتي تم تحديدها في إحاطته أمام مجلس الأمن في 19 يونيو، من قبيل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية على سبيل المثال، واشتراط إجراء جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ومطلب تشكيل حكومة مؤقتة جديدة قبل موعد الانتخابات.