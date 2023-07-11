“الاجتماع الوزاري المشترك” يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الوطن/متابعات

أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسياالاتحادية، على أهمية الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدةأراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية.

ودعوا إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656، ودعم جهود مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي لمساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة؛ لتحقيق مايتطلع إليه الشعب الليبي، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

ورحبوا بالتوافق الذي توصلت إليه اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.