رطوبة عالية.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تبقى الأجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ على المناطق الساحلية، ومـابين (35-39)مْ على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية مساء اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-33)مْ, وتصل يوم الغد إلى (36)مْ على اجدابيا.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ، وتصل على غدامس هذا اليوم إلى (44)مْ، وتسجل تراجع بسيط يوم الغد.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ .