الطويبي: فتاوى الأزهر المعتدلة ستساعد على التطور

قالت ثريا الطويبي المحامية، إن فتاوى الأزهر المعتدلة ستساعد على التطور والانفتاح على الثقافات الأخرى والعالم المتقدم

وأضافت الطويبي، في منشور لها على فيسبوك، “شاهدت الفيلم المصري «الضيف» بطولة خالد الصاوي شيرين رضا وبدور يحي. يحكي عن التغير الذي شهدته الدول العربية أو شمال أفريقيا خاصة بعد ظهور الإخوان والحركات الإسلاموية وتأثيرها على الدول العربية”.

وتابعت؛ “أحداث القصة تدور في مصر ولكنها تصف التغيير الذي شمل الكل والموجة التي ضربتها باستخدام لأشرطة الكاسيت والكتب والأدعية التي استوردت ونشرت بشكل أعاد تشكيل الفكر المسلم في دول شمال أفريقيا ومنها مصر وليبيا”.

وأردفت “هذا التغيير ظهر تحت رعاية حركات فكرية متشددة توسعت وبثت أفكارها وثبتت جذورها”.

وأكملت الطويبي؛ “أحداث الفيلم عن كاتب تأثر في سن المراهقة بتلك التيارات المتشددة ثم اكتشف أنها على خطأ, فابتعد وتخرج من الجامعة وأصبح كاتب يحارب تلك التيارات التكفيرية”.

وأشارت إلى أن “القدر شاء أن يتعرف أحد المتشددين على ابنته وجاء ليتعرف عليه بالبيت وفي حقيقة الأمر كان يخطط لقتله. ما أعجبني في الفيلم أن الفنان خالد الصاوي وهو الكاتب في نقاشه أثار نقاط مهمة”.

وتلك النقاط هي: 1. أن الإسلام برئ من الأفكار المتشددة. 2. أن الإسلام لا يفرض نفسه على البشر ويحترم كل الشرائع والأديان. 3. أن هناك أحاديث ضعيفة انتقلت عن عن وتتعارض مع القرآن, والمنطق والعقل”.

وأيضًا؛ “4. يجب أن نقرأ ونطلع ونتمعن فيما يقال وفيما يحرم ولا نستقبل أي خطاب ديني متشدد أو تحريمي دون أن نطلع ونفهم ونعمل عقولنا”.

وتابعت نقاطها؛ ” 5. الأهم أن هناك حركة تنوير تقودها الأنظمة السياسية وبالرغم من أن السعودية بدأت بها بشكل مجتمعي إلا أنها تنقصها التقنين بالفتاوى وآراء مؤسسات دينية عريقة كالأزهر تضع ضوابطها وتضفي عليها آثار فقهية تؤسس عليها مبدأ مرونة الدين الإسلامي الصالح لكل زمان ومكان بما يواكب التطور الحاصل في العصر”.

وختمت موضحة؛ “ومن هنا وبما يطلقه الأزهر من فتاوى معتدلة أتنبأ بتغيير سيساعد على التطور والانفتاح على الثقافات الأخرى والعالم المتقدم بما يخدم المسلمين والإسلام”.