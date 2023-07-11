سفير ألمانيا يؤكد الحاجة إلى إجماع شامل بين أصحاب المصلحة في ليبيا

أكد السفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت حاجة ليبيا إلى حاجة الإجماع الشامل بين أصحاب المصلحة لوضع البلاد على طريق الانتخابات.

وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” إن ليبيا بحاجة إلى “الإجماع الشامل بين أصحاب المصلحة” مؤكدا تأييده وتشجيعه لجميع الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي للتوصل إلى التوافق.

وأعاد سفير ألمانيا نشر بيان للمبعوث الأممي أكد خلاله أنه التقى السفير الألماني وبحث معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورةَ تجنب أي خطوات أحادية الجانب مشيرا إلى ضرورة أن يعمل الفرقاء الليبيون معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.

ولفت باتيلي إلى أنه اتفق مع السفيرين الألماني والإيطالي جيانلوكا ألبريني على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات حيث أن استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها.