المنقوش تبحث مع نظيرها المالطي تطورات الأوضاع بليبيا

بحثت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها المالطي إيان بورج الذي يزور ليبيا تطورات الأوضاع المحلية بليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي، بالإضافة الى القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين بحثا خلال اجتماعهما إجراءات حكومتي ليبيا ومالطا لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان التزامهما تعزيز التعاون المثمر والإرتقاء به إلى مستويات أشمل خدمةً لتطلعات البلدين والشعبين الصديقين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.