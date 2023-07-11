حماد: القضاء الليبي النزيه أثبت أنه سد منيع أمام كل المؤامرات

ليبيا – توجه رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد بجزيل الشكر والعرفان إلى القضاء الليبي النزيه، مؤكداً احترام سيادته واستقلاله الذي أثبت أنه سد منيع أمام كل المؤامرات التي تستهدف النيل من الوطن وكرامة أهله عبر إهدار إيرادات النفط ثروة كل الليبيين لصالح قلة حاكمة دون سند قانوني.

حماد تقدم في تغريدة على منصة “تويتر” بوافر تقديره واحترامه لكل اعضاء الهيئات القضائية على كل مجهوداتهم في سبيل الوقوف مع المواطن والوطن في كل المحطات على مر التاريخ.

وتابع “ونعلم أن الأمانة التي على عاتقكم اليوم كبيرة ونسأل الله لكم التوفيق في حفظها وصونها وأن تكونوا على قدر الثقة”.

وبارك ختامًا للشعب العظيم انتصار إرادته والحكم لصالح حماية موارده وأمواله من النهب الممنهج ووضعها في أيادي السلطة القضائية حتى الاتفاق على آلية انفاق يختارها ويتفق عليها الشعب وحده صاحب الحق الاصيل في ثرواته وأمواله .