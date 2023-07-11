سفير ليبيا الجديد لدى إيران يسلم أوراق اعتماده

تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أوراق اعتماد سفير ليبيا الجديد في طهران علي جمعة حسن فضيل.

وبحسب وكالة أنباء مهر الإيرانية، الإثنين، قال رئيسي خلال استقباله السفير الليبي الجديد في إيران، إن مشاكل ليبيا وبعض الدول الإسلامية سببها وجود وتدخل الأجانب، آملاً أن ينتهي التدخل في هذا البلد بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة.

وتمنى الرئيس الإيراني أن يضع الشعب الليبي حدا لتدخل الأجانب في هذا البلد في أقرب وقت ممكن من خلال تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة شاملة.

وأعرب عن أمله في أن تكون فترة مهمة السفير الليبي الجديد فترة تنمية العلاقات بين إيران وليبيا.

وأشار رئيسي إلى القدرات الجيدة في إيران وليبيا التي من شأنها أن تسهم في توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين في أسرع وقت مع إرساء الاستقرار والسلام في ليبيا.

وشدد على ضرورة تبادل هذه القدرات من أجل تحسين مستوى التفاعلات بين البلدين.

وأكد السفير الليبي الجديد لدى إيران علي جمعة حسن فضيل، في مراسم تقديم أوراق اعتماده، أن الدولتين المسلمتين، ليبيا وإيران، لديهما الكثير من القواسم المشتركة مع بعضهما البعض.

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ودعا فضيل، إلى التعزيز الجاد للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في ظل امتلاكهما القدرات والإنجازات المختلفة اللازمة لذلك.