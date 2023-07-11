مركز بنغازي الطبي يفتتح عيادة متابعة ضغط الدم

الوطن| رصد

افتتح مركز بنغازي الطبي، الاثنين عيادة متابعة ضغط الدم في العيادة الخارجية للباطنية؛ بهدف رفع المعاناة عن المرضى، وتخفيفالضغط الكبير على عيادة القلب والباطنة والتي تعاني من استقبال أعداد كبيرة بشكل يومي.

وقالت استشاري أمراض القلب هدى زايد،“إن فكرة العيادة جاءت من اليوم العالمي للضغط، حيث أظهرت نسبة إصابة أعداد كبيرة من الناس، منهم أطباء و تمريض وموظفون، مما أدى لتشتت مجموعة كبيرة من الناس مابين عيادة القلب والباطنة مما دعى الحاجةللحصر والتركيز في عيادة واحدة“.

وأضافت الزايد، إنه تم تكليف الدكتورة وفاء السعيطي والدكتورة أميرة المجبري لمتابعة العيادة، مشيرةً إلى أن العيادة ستستقبل المرضى كليوم اثنين، مع احتمال زيادة عدد الأيام، وأن الآلية ستكون بتحويل الحالة إلى عيادة متابعة ارتفاع ضغط الدم من قِبل طبيب القلب أوالباطنة.