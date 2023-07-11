نشـرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الثلاثاء كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير:.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –

السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.

ريح شرقي إلى براني سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

البحر هادئ إلى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.

الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.

ريح براني إلى شرش ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.

الرؤية جيدة.