نشـرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم الثلاثاء كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير:.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت: –
السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.
ريح شرقي إلى براني سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
البحر هادئ إلى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (24-26) مْ.
الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة.
ريح براني إلى شرش ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات سرعته ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.50) متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر ما بين (24-26) مْ.
الرؤية جيدة.
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