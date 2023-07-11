مباحثات ليبية مالطية حول التعاون في الاستثمار والطاقة والهجرة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي إيان بورج تعزيز التعاون بين البلدين.

وحسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين، شملت المباحثات مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين الطرفين خلال زيارة بورج إلى ليبيا؛ لمناقشة إجراءات حكومتي الدولتين لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وناقش اللقاء تطورات الأوضاع المحلية في ليبيا، والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بها تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.