اتحاد القبائل الليبية يلوح بالمثل بشأن اعتقال هانيبال القذافي

لوح اتحاد القبائل الليبية بالمعاملة بالمثل بشأن اعتقال هانيبال القذافي في لبنان قائلا إن صبر القبائل الليبية نفد “وأصبحت المعاملة بالمثل خيارا أمامها” بعد أن فشلت جميع الخيارات السلمية.

حذرت القبائل الليبية في بيان لها من استمرار اعتقال هانيبال مطالبا السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وتوجهت القبائل الليبية بالنداء إلى جميع أصدقاء الشعب الليبي في جميع أنحاء العالم لاتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بالإفراج عن هانيبال محملة القائل السلطات اللبنانية المسؤولية الكاملة تجاه العواقب وردات الفعل التي تنتج عن استمرار اعتقال هانيبال.