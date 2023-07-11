الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا تعزيز التعاون في كافة المجالات من بينها مكافحة الهجرة

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بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مع وزير خارجية مالطا، إيان بورج، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ومجال الطاقة.

وتركز الحديث خلال اللقاء اليوم الثلاثاء في طرابلس بحضور وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، حول ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقات البديلة، وفق ما ذكر مكتب رئيس حكومة الوحدة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المالطية دعم بلاده للجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

واجتمعت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الأحد مع نظيرها المالطي وناقشا إجراءات حكومتيهما لتطوير العلاقات الثنائية التاريخية في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان التزامهما تعزيز التعاون المثمر والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمةً لتطلعات البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقات المتجددة والتعامل مع ملف الهجرة، وفق ما ذكرت الخارجية.